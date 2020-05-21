الصديق المقرب للشهيد أحمد المنسي: آخر جملة قالها لي الراحل «أصبر وإثبت واحتسب»

قال المحامي رأفت بلط، الصديق المقرب من الشهيد أحمد المنسي، إنه تلقى خبر وفاة الراحل في السادسة وأربع دقائق من صباح ذات اليوم عن طريق أحد أصدقائهم، متابعًا: «افتكرتها هزار عشان مقالبه كانت كتيرة، في إشارة منه إلى الشهيد المنسي.

وأضاف في حوار مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الخميس، أن آخر حديثه مع الشهيد أحمد المنسي شعر فيه الراحل بأن «بلط» يمر بأزمة، ليبلغه الأخير أنه يشعر بالتعب، مستطردًا: «آخر جملة قالها لي أصبر وإثبت واحتسب».

وأشار إلى أن الشهيد أحمد المنسي لم يكن ضابطًا اعتياديًا، لافتًا إلى أنه كان قارئًا للاقتصاد والسياسة والعلوم.

وتابع أن ««المنسي» كان يحارب بالفكر»، مشيرًا إلى أنه كان يحدد عدائياته من الأحداث العالمية، ويحدد من خلالها مكامن الخطورة.

كان العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة قد استشهد وآخرين في هجوم إرهابي على الكتيبة في رفح عام 2017 بعد مواجهة مع مجموعة من العناصر الإرهابية.