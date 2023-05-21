 الرئيس الكازاخستاني يبحث التعاون المشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي ورئيس سنغافورة - بوابة الشروق
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الرئيس الكازاخستاني يبحث التعاون المشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي ورئيس سنغافورة

علم كازاخستان
علم كازاخستان
أ ش أ
نشر في: الأحد 21 مايو 2023 - 4:58 ص | آخر تحديث: الأحد 21 مايو 2023 - 4:58 ص

أعلنت الرئاسة الكازاخية أمس السبت، أن الرئيس قاسم جومارت توكاييف سيجري غدا الإثنين، محادثات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، التي تصل إلى كازاخستان في زيارة عمل.
ونقلت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية عن بيان الرئاسة القول إنه في نفس اليوم سيلتقي قاسم جومارت توكاييف مع رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، التي ستقوم بزيارة دولة إلى كازاخستان.
ومن المتوقع أن يبحث الطرفان التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية.
وفي يوم الخميس المقبل، سيحضر رئيس كازاخستان الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في العاصمة الروسية موسكو.

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