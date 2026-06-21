منتدى الشعر المصري يناقش ديوان «إنها تتراءى لي» للشاعر محمد غازي النجار الاثنين المقبل

ينظم "منتدى الشعر المصري" بحزب التجمع، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين المقبل الموافق 22 يونيو الجاري، أمسية أدبية لمناقشة الديوان الأحدث للشاعر محمد غازي النجار ، "إنها تتراءى لي". الأمسية يديرها الشاعر عيد عبد الحليم، ويشارك في المناقشة الناقدان دكتور جمال العسكري و الدكتور محمد سليم شوشة، بحضور عدد من الكتاب والأدباء.

ويعد الديوان الجديد "إنها تتراءى لي" هو ثاني الدواوين المنشورة للشاعر، بعد ديوان "حين كانت الأرض قابلة للحياة" ٢٠١٩، وكلاهما صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وقد فاز مخطوط الديوان الجديد بجائزة المجلس الأعلى للثقافة دورة الروائي الكبير خيري شلبي عام ٢٠٢١، كما فاز مخطوط ديوان آخر له، قيد النشر "وتخفي في نفسك ما الشعر مبديه" بنفس الجائزة لعام ٢٠٢٣ دورة الناقد الراحل دكتور شاكر عبد الحميد.