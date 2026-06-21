دار كنوز تطرح كتاب اقتصاد الظل: الخرائط السرية للاقتصاد الأسود

أعلنت دار كنوز للنشر والتوزيع إطلاق كتاب «اقتصاد الظل: الخرائط السرية للاقتصاد الأسود» في طبعته الأولى لعام 2026، ليقدم قراءة تحليلية معمقة للعلاقة المعقدة بين التنظيمات الإرهابية وشبكات الاقتصاد غير المشروع في إقليم غرب إفريقيا.

ويحمل الكتاب عنوانًا فرعيًا هو: «طرق الكوكايين والذهب والبشر والإرهاب: أثر العلاقات الاقتصادية بين التنظيمات الإرهابية وجماعات المصالح على استمرار التطرف في إقليم غرب إفريقيا: رؤية تحليلية في المؤشرات الدولية»، فيما يقدم له اللواء الدكتور محمد عبد الباسط، مدير مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء.

ويأتي الكتاب، من تأليف الكاتب والباحث فى الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية د.محمد الطماوي والخبير الأردني د.عمر البستجي، انطلاقا من فرضية رئيسية مفادها أن الإرهاب لم يعد مجرد ظاهرة أمنية أو أيديولوجية، بل تحول إلى منظومة اقتصادية–سياسية تستند إلى شبكات التهريب والجريمة المنظمة، بما يوفر للتنظيمات المسلحة مصادر تمويل مستدامة وقدرة على إعادة إنتاج نفوذها.

ويعتمد الكتاب على منهج وصفي تحليلي مدعوم ببيانات ومؤشرات دولية خلال الفترة من 2018 إلى 2023، لرصد التداخل بين الإرهاب والاقتصاد الأسود وضعف الحوكمة والهشاشة الاجتماعية، من خلال دراسة أنشطة تهريب الذهب والمخدرات والسلاح والاتجار بالبشر، وتحليل تأثيرها على استقرار الدولة والتنمية.

كما يتناول الكتاب تسعة محاور رئيسية تشمل البنية الجيوسياسية والأمنية لغرب إفريقيا، والعلاقات الاقتصادية بين التنظيمات الإرهابية وجماعات المصالح، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتطرف، وصولًا إلى طرح استراتيجيات عملية تستهدف تجفيف منابع التمويل غير المشروع وتعزيز الحوكمة والتنمية والتعاون الإقليمي.

ويمثل الكتاب إضافة نوعية إلى الأدبيات العربية المعنية بقضايا الأمن والاقتصاد السياسي في إفريقيا، إذ ينقل النقاش من سؤال «كيف نواجه الإرهاب؟» إلى سؤال أكثر عمقًا: «كيف نفكك الاقتصاد الذي يمنح الإرهاب القدرة على البقاء والاستمرار؟».