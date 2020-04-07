عمال تزويد الوقود في مطار هيثرو يعلقون إضرابهم بعد تقديم عرض لهم

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ألغى عمال تزويد الوقود في مطار هيثرو بلندن إضرابا كان من المقرر أن يبدأ غدا الخميس، وهددوا بتعطيل العمل مجددا في مركز السفر بالمملكة المتحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال اتحاد "يونايت" في بيان اليوم الأربعاء إن الإضراب تم تعليقه بعدما قدمت شركة (آفييشن فيول سيرفسيز) "عرضا أفضل بصورة مستدامة".

وذكر الاتحاد العمالي أن نحو 50 موظفا معنيا بالإضراب سيتم منحهم وقتا لدراسة الاقتراح، الذي تم طرحه خلال محادثات يسرتها هيئة مصالحة.

كان الإجراء الذي هدد باتخاذه عمال تزويد الوقود أحد الخلافات العمالية التي أسهمت في فوضى السفر عبر أوروبا خلال فصل الصيف الحالي.

كان عمال البريد الملكي في بريطانيا قد صوتوا بالأغلبية لصالح تنظيم إضراب في نزاعهم بشأن الأجور.

وأظهر اقتراع لأعضاء نقابة عمال الاتصالات في بريطانيا دعما كبيرا للإضراب احتجاجا على عرض زيادة الأجور بنسبة 2%،وفقا لوكالة أنباء بي إيه البريطانية.

وأيد 6ر97 % من الذين صوتوا الإضرابات بنسبة إقبال بلغت 77%، وقالت النقابة إنها نتيجة غير مسبوقة.

أعلن العاملون في السكك الحديدية البريطانية مؤخرا إنهم سينظمون إضرابا عن العمل يوم 27 يوليو الجاري لمدة 24 ساعة احتجاجا على عرض الأجور "الزهيدة" وهو ما سيكون ثاني إضراب كبير في الصيف.