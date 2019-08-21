أدى عبد الله حمدوك، مساء اليوم الأربعاء اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء السودان، في القصر الجمهوري بالخرطوم.

وقال "حمدوك"، في مؤتمر صحفي، اليوم: "سعيد بأنني في ربوع الوطن الحبيب"، موجهًا التحية إلى شهداء الثورة عبر قوله: "المجد والخلود لشهدائنا السودانيين، شهداء ثورة ديسمبر المجيدة الذين مهروا بدمائهم هذه الثورة، ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى والذين تكلل صدورهم ويتشرفون بهذه الجروح مدى الحياة".

وتابع: "تحية لأسر الشهداء، وتحية لجماهير شعبنا في القرى والبوادي والمدن، وتحية للشباب من النساء والرجال، الذين قادوا أعظم ثورة في تاريخنا المعاصر".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أمس الثلاثاء، أسماء المجلس السيادي، بعد أن أصدر رئيس المجلس العسكري مرسومًا دستوريًا بتشكيله من 11 اسمًا.

وكان المجلس العسكري قد أعلن أن مجلس السيادة ضم كلًا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسًا لمجلس السيادة، وعضوية كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم، إلى جانب كل من حسن محمد إدريس قاضي، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

وقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء السبت الماضي، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.

وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية.