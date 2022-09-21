الحكومة الألمانية تصبح أكبر مساهم في شركة

أعلنت شركة فورتام الفنلندية صاحبة حصة الأغلبية في شركة استيراد الغاز الطبيعي العملاقة يونيبر، أن الحكومة الألمانية ستصبح أكبر مساهم في الشركة في إطار خطة إعادة هيكلة الشركة المتعثرة.

وقالت الشركة الفنلندية، اليوم الأربعاء، إنه بعد اكتمال عملية زيادة رأسمال شركة يونيبر المتعثرة ماليا والاستحواذ على أسهم فورتام، ستمتلك الحكومة الألمانية حوالي 5. 98% من أسهم يونيبر.

ومن جانبها، أكدت الحكومة الألمانية على الضرورة الملحة لخطط تأميم الشركة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد، اليوم في برلين، أن متطلبات رأس المال الخاصة بشركة يونيبر زادت بشكل كبير بسبب التوقف الكامل لواردات الغاز المتفق عليه تعاقديا من روسيا والارتفاع الحاد في أسعار الغاز.

وأضافت الوزارة في بيان: "أدت الزيادة الناتجة عن ذلك في تكاليف الشراء البديلة إلى تفاقم أزمة أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا".

وعانت يونيبر من الاضطرابات الأخيرة في سوق الطاقة منذ وقف روسيا لضخ الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 يوم 31 أغسطس الماضي بدعوى إجراء عمليات صيانة دورية لا تستطيع إتمامها نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

ونتيجة لهذه التطورات تواجه يونيبر مشكلات مالية، في الوقت الذي مازال عملاؤها يتوقعون الحصول على الوقود منها حتى رغم توقف ضخ الغاز الروسي. لذلك اضطرت الشركة لشراء كميات من الغاز الطبيعي بأسعار أعلى حتى تفي بالتزاماتها التعاقدية.

وأكدت الوزارة، أن الاستحواذ على الأسهم لا يمكن أن يتم إلا بعد تلبية المتطلبات التنظيمية المختلفة وموافقة الجمعية العمومية لشركة يونيبر، مضيفة أن حزمة الدعم تتطلب أيضا موافقة المفوضية الأوروبية بموجب قانون مساعدات الدولة.

وذكرت الوزارة، أن يونيبر ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة في ألمانيا".

وأضافت: "من خلال الاستحواذ على غالبية الأسهم الذي تقرر اليوم، تحصل الحكومة الألمانية الحقوق الأساسية في اتخاذ القرار والمراقبة في الشركة، حتى تكون قادرة على ضمان أمن الواردات في ألمانيا".