الإسكندرية السينمائي يعلن الأفلام المشاركة بمسابقة أفلام شباب مصر (صور)

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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن الافلام المشاركة بمسابقة أفلام شباب مصر الخاصة بالدورة الـ٣٩ والمقرر إقامتها خلال الفترة من ١ إلى ٥ أكتوبر الجاري.

حيث يشارك بالمسابقة ٤٤ فيلماً وهم فيلم "إستدعاء ولى امر"إخراج كريم المصرى، وفيلم" رقم كام" إخراج أمنية عبدالعزيز، وفيلم "جروندام" إخراج جنى السلامى وهو فيلم وثائقي يدور حول عائلة يونانية إسكندرانية تدعي سالفاجو وجهودهم في بناء مجتمع.

وفيلم "ميت بالصدفة" إخراج أسامة القزاز، فيلم عودة إخراج أحمد عصام، حبيبه خالد ،ندي عوف ،فيلم الورشة إخراج أمنية صلاح، فيلم "مدينة الأموات" إخراج محمد محمود الجنزوري.



كما تضم القائمة أفلام: "هذه البحيرة ليست ماء" إخراج روان شوقى، فيلم "كريستالات" إخراج محمد كامل، فيلم "مو سى" إخراج فرح القطب، فيلم "تاء مربوطة" إخراج نور حسام،،فيلم "مزاهر" إخراج ملك حسن، فيلم يارا إخراج يارا قمر، وهو مستوحي عن قصص مأساويه حقيقيه لنساء كانت تهمتهم فقط كونهم " نساء جذابه" مثل مارلين مونرو.



فيلم "محدش شاف" إخراج سلمى إبراهيم، عن الفنان الراحل منير مراد ،فيلم "نينت" إخراج جيهان محمد، وهو فيلم دكيودراما يتحدث عن إنجازات المرأه في مصر القديمه و قدرتها علي إدارة شئون البلاد.



فيلم " أسنان النيل" إخراج منار سعيد والفيلم يتحدث عن أهميه ودور التماسيح في الحفاظ على التوازن البيئي ،فيلم "الجورنال" إخراج رؤى عمرو، فيلم تسجيلى عن بائع جرائد فى صراع مع التطور التكنولوجي، فيلم "الغية" إخراج أحمد خالد وتدور أحداثه"وسط صخب القاهرة، فيلم "صورة لأحيا" إخراج رودينة حسن زكي، فيلم "وجهة نظر" إخراج صوفيا أشرف.



وهناك أيضا أفلام "طرف تالت" إخراج طارق زكريا، فيلم "الحاضنة" إخراج فرح الديب، فيلم "زى كل مرة" إخراج يوسف حسن.

فيلم "بطل من نور" إخراج ناردين صابر،سيلفيا سري، ساندرا سامح وتدور احداث الفيلم حول قصة حقيقة لبطل من ابطال ذوي الهمم "متلازمة داون"،فيلم "الوصية" إخراج عبدالرحمن محمود.

فيلم "رحلة أكلة" إخراج مصطفى رضا، فيلم "جالاتيا" إخراج محمد منصور، فيلم "استغماية" إخراج إنجي وليد، فيلم "1000 يوم" إخراج فهد محمد كمال.

فيلم "النهاية" إخراج محمد جابر ،فيلم "نساء مصر" إخراج فرح هشام ، فيلم "والعكس صحيح" إخراج غادة عبدالعزيز، فيلم "متر واحد" إخراج ميرنا محمد على.

فيلم "فلسفة على واحدة ونص" إخراج نورين الخولى ، فيلم "عمارة منورة بأهلها" إخراج إسلام حداية، فيلم "حبر علنى" إخراج لينا محمد بهنسي.

فيلم "ذكرى" إخراج أبرام كامل، فيلم "كيميت" إخراج فرح مديح ، فيلم "ليلة" إخراج شادي السيد حسن ،فيلم "البر المزيون" إخراج أحمد عصام.

فيلم "أيادى تحمل التراث" إخراج رودين عادل، فيلم "المتاهة" إخراج حبيبة محمد السيد ويدور حول مغامرات الشباب والجنون الأعمى في إستخدام السوشيال ميديا ، وأخيرا فيلم "هيدود يسوان" إخراج ياسمين على حسين، وهو فيلم وثائقي عن مدينة سيوة.



يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا.