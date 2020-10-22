 وزير خارجية تونس: انتخاب بلادنا وإيرلندا بمجلس الأمن فرصة لتعزيز التنسيق والتعاون الثنائي - بوابة الشروق
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وزير خارجية تونس: انتخاب بلادنا وإيرلندا بمجلس الأمن فرصة لتعزيز التنسيق والتعاون الثنائي

وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي
وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي
تونس - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 10:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 10:44 م

قال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إن انتخاب إيرلندا عضوًا غير دائم بمجلس الأمن للفترة 2021 ـ 2022 بالتزامن مع انتخاب تونس، سيمثل فرصة سانحة للبلدين لتعزيز التنسيق بينهما، حول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، والمدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن الوزيربن أعربا خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير التونسي اليوم من نظيره الإيرلندي سيمون كوفناي، عن تطلعهما لتعزيز العلاقات بين تونس وإيرلندا، ودعم التعاون الثنائي، لاسيما في ظل تعدد فرص تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.


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