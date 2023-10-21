عبر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، عن سعادته بالمشاركة في قمة مصر للسلام المقامة اليوم السبت.

وقال الرئيس الإماراتي، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: «شاركت اليوم في قمة القاهرة للسلام. في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، تعمل الإمارات مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين».

وأشار إلى العمل على ضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة، وتفادي توسع الصراع ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل.

وانطلقت قمة القاهرة للسلام، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة، وسط باهتمام إقليمي ودولي واسعين.

وتبحث القمة، تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية، بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.