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هشام نصر: بالإدارة والعلم سنتخطى كل الأزمات في الزمالك

محمد عاطف
نشر في: السبت 21 أكتوبر 2023 - 4:37 ص | آخر تحديث: السبت 21 أكتوبر 2023 - 4:37 ص

عبر هشام نصر، عن سعادته بعد فوزه بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الإعلان رسميا عن نتيجة الانتخابات التي أقيمت مساء الجمعة.

وقال هشام نصر في تصريحات تليفزيونية: «الحمدلله على نجاح القائمة بالكامل، وأريد دعوة هاني العتال لمساعدة نادي الزمالك في المستقبل، زي ما هو ساعده طول عمره، يكمل مساعدته لنادي الزمالك».

وأضاف: «لازم كل محبين الزمالك يحطوا أيديهم في أيد بعض عشان نبنى النادي من جديد، والمجلس سيبذل قصارى جهده لعودة الزمالك لمكانته الكبيرة».

وأتم: «سنسعى لحل مشاكل كرة القدم، واطمئن الجماهير بالإدارة وبالعلم الصح سنتخطى كل هذه الصعوبات والأزمات».


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