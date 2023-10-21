هشام نصر: بالإدارة والعلم سنتخطى كل الأزمات في الزمالك

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عبر هشام نصر، عن سعادته بعد فوزه بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الإعلان رسميا عن نتيجة الانتخابات التي أقيمت مساء الجمعة.

وقال هشام نصر في تصريحات تليفزيونية: «الحمدلله على نجاح القائمة بالكامل، وأريد دعوة هاني العتال لمساعدة نادي الزمالك في المستقبل، زي ما هو ساعده طول عمره، يكمل مساعدته لنادي الزمالك».

وأضاف: «لازم كل محبين الزمالك يحطوا أيديهم في أيد بعض عشان نبنى النادي من جديد، والمجلس سيبذل قصارى جهده لعودة الزمالك لمكانته الكبيرة».

وأتم: «سنسعى لحل مشاكل كرة القدم، واطمئن الجماهير بالإدارة وبالعلم الصح سنتخطى كل هذه الصعوبات والأزمات».