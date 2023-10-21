هشام نصر: بالإدارة والعلم سنتخطى كل الأزمات في الزمالك

عبر هشام نصر، عن سعادته بعد فوزه بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الإعلان رسميا عن نتيجة الانتخابات التي أقيمت مساء الجمعة.
وقال هشام نصر في تصريحات تليفزيونية: «الحمدلله على نجاح القائمة بالكامل، وأريد دعوة هاني العتال لمساعدة نادي الزمالك في المستقبل، زي ما هو ساعده طول عمره، يكمل مساعدته لنادي الزمالك».
وأضاف: «لازم كل محبين الزمالك يحطوا أيديهم في أيد بعض عشان نبنى النادي من جديد، والمجلس سيبذل قصارى جهده لعودة الزمالك لمكانته الكبيرة».
وأتم: «سنسعى لحل مشاكل كرة القدم، واطمئن الجماهير بالإدارة وبالعلم الصح سنتخطى كل هذه الصعوبات والأزمات».