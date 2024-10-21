عمرو أديب ينتقد وزارة النقل بعد مصرع طفلين تحت عجلات قطار: لم تعزِّ في وفاتهما

انتقد الإعلامي عمرو أديب، بيان وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد في أعقاب حادثة مصرع طفلي العياط دهسًا تحت أحد القطارات.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» الذي يُقدمه عبر شاشة «الحكاية»، مساء الاثنين، إن البيان الصادر عن وزارة النقل ركز على أن هناك عبورًا من أماكن غير مخصصة للعبور، لكنها لم تقدم التعازي في الطفلين.

وأضاف: «وزارة النقل قالت الناس بتعدي من أماكن غير مخصصة.. طاب قدِّم التعازي في الطفلين.. فيه إيه؟.. فيه طفلين ماتوا حتى لو غلطوا وعدوا من مكان غير مخصص طاب عزّي أهلهم».

وتابع: «هل الحكاية كلها إني أقول مليش دعوة، هما عدوا من مكان غلط».

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أصدرت بيانًا في أعقاب الحادثة التي أودت بحياة طفلين شقيقين.

وقال البيان: «أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في تمام الساعة 7.43 صباحا أثناء مسير قطار رقم 185 / 2603 سوهاج / بورسعيد بكم 52/600 بجوار مزلقان البليدة المغلق وبحراسة غفير المنفذ وخفير نظامي بين العياط / البليدة عبر طفلين السكة من مكان غير معد للعبور وتم دهسهما ومشغولية الخط النازل».

وأضاف: «في تمام الساعة 8.30 صباحا تأشر من ناظر المحطة تجمهر الاهالي علي المنفذ وقيامهم بالتعدي علي خفير المنفذ وإشعال النيران بغرفة غفير المنفذ وتم حجز القطارات طالع / نازل».

وختم البيان بالقول: «تهيب الهيئة بالمواطنين الالتزام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور (المزلقانات) وعدم العبور من الأماكن الغير معدة للعبور وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة».