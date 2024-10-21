شعبة المخابز: الزيادة في سعر الرغيف اجتهادية وتتراوح بين ربع إلى نصف جنيه

قال خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إنه «لم يتم تحديد نسب زيادة أسعار الخبز السياحي والفينو رسميا؛ لكن الزيادة الحالية اجتهادية من المخابز».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، أن «بعض الأماكن رفعت الأسعار من 10 إلى 15% حسب المكان أي بزيارة ربع أو نصف جنيه».

وأرجع التفاوت في نسب الزيادة إلى اختلاف تكاليف النقل والمواصلات بين المناطق، مشيرا إلى أن أسعار الخبز في المناطق القريبة أقل منها في المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والتجمعات؛ نتيجة ارتفاع تكلفة النقل.

وأوضح أن سعر الرغيف وزن 80 غراما كان يباع بـ 1.5 جنيه قبل الزيادة الاجتهادية، في حين كان سعر الرغيف وزن 40 غراما 75 قرشا، والرغيف وزن 25 غراما بنصف جنيه.

وبالنسبة إلى الخبز الفينو، أشار إلى أن سعر الرغيف وزن 50 غراما كان 1.5 جنيه، والرغيف وزن 35 غراما جنيها واحدا.

وشدد سكرتير شعبة المخابز، على أن لجنة تسعير الخبز بوزارة التموين هي الجهة الوحيدة المنوطة بتحديد نسب زيادة أسعار الخبز، محذرا من أن التسعير الخبز العشوائي يعد جريمة.