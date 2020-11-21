باكستان: تسجيل 2843 إصابة جديدة بكورونا و42 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت باكستان عن تسجيل 42 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 7603 حالات وفاة اليوم السبت.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2843 حالة إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 371 ألفا و508، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم السبت.

ومازال إقليم السند الأسوأ تضررا بسبب الفيروس.

وأجرت باكستان حتى الآن 5 ملايين و141 ألفا و403 اختبارات للكشف عن فيروس كورونا، و42 ألفا و752 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 328 ألفا و931 مريضا في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1613 مريضا في حالة حرجة.