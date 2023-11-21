رئيس الأركان القطري يلتقي عددا من القيادات العسكرية الإيطالية

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التقى رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق ركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت اليوم الإثنين، مع رئيس الأركان الإيطالي الأدميرال جوزيبي كافو دراجون، ونائب قائد مقر العمليات المشتركة الجنرال نيكولا لانزا دي كريستوفوريس، كل على حدة، خلال زيارته لإيطاليا.

كما قام رئيس الأركان القطري، بزيارة الضباط الطيارين في الدورة المتقدمة على طائرات إيرماكي 346 في المدرسة الدولية لتدريب الطيران في قاعدة ديشمومانو كالياري، والتقى قائد التعليم والتدريب في القوات الجوية الإيطالية الفريق سيلفانو فريجيريو، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال اللقاءات، مناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك، واستعراض علاقات التعاون العسكري بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وحضر اللقاءات عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية.