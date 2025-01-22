الشرطة: مرتكب الجريمة مهتز نفسيا.. والجريمة تعيد للأذهان قضية سفاح الإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر القبض على شخص يعاني من اضطرابات نفسية، بعدما اعتدى على مواطن بسكين كان بحوزته، مما أدى إلى وفاته.

وذكر بيان من وزارة الداخلية أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جريمة مفزعة وموثقة

وكان الشاب المتهم قد أجهز على جار له باستخدام سكين كان بحوزته في عرض الطريق بمدينة الأقصر مساء اليوم.

وفصل مرتكب الجريمة رأس المجني عليه عن جسده وسار حاملا إياها وشرب من دمائه، كما مثل بالجثة وأخذ يلوث يديه بالدماء ويبصم بيديه على جدار أحد المنازل.

واحتشد المواطنون لتصوير الجريمة وانتشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما شكل صدمة كبيرة للمواطنين والرأي العام.

سيناريو الإسماعيلية يتكرر

أعادت هذه الجريمة للأذهان تفاصيل جريمة القتل البشعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية عام 2021 عندما قتل المتهم المدان عبدالرحمن نظمي (دبور) وهي القضية التي عُرفت إعلاميا بـ"سفاح الإسماعيلية".

وفي يناير 2022 قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا، حيث ثبت لها ارتكابه جريمة القتل العمد للمجني عليه، حيث التف المتهم خلفه واستل سكينًا وجز عنقه وانهال عليه طعنًا، وما أن حاول المجني عليه الفرار بغية النجاة حتى لاحقه المتهم بضرباته القاتلة؛ فأسقطه أرضًا واستل ساطورًا وانهال به على عموم جسده حتى أيقن وفاته، فجز عنقه فاصلًا رأسه عن جسده.

واقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين، وهما أن المتهم شرع في قتل المجني عليه الثاني عمدًا بأن باغته بضربة بواسطة سلاحه الأبيض "سنجة" من خلفه استقرت في عنقه، وأتبعها بضربتين استقرتا في يده اليسرى وساقه اليسرى قاصدًا من ذلك قتله؛ فأحدث به إصابات، إلا أن أثر جريمة المتهم قد خاب لسبب لا دخل له فيه، وهو مداركة المجني عليه للعلاج.

أما الجناية الثالثة، فهي شروع المتهم في قتل المجني عليه الثالث سليمان عايد بأن طعنه في صدره بواسطة سلاحه الأبيض "سكين" وأصابه بأخرى استقرت في ذراعه الأيسر؛ فأحدث به إصابات، إلا أن أثر جريمة المتهم قد خاب لسبب لا دخل له فيه، وهو مداركة المجني عليه للعلاج.

وتقدمت على هذه الجناية المقترنة بجنايتين جناية أخرى وهي إحراز جوهر مخدر الميثامفيتامين بقصد التعاطي.