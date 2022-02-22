محمد حجازي: 15 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في مصر

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية الكويتية تتسم بالعمق الاستراتيجي، ما ينعكس على الإطار الثنائي المتميز سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا، وبالتالي يقف كل بلد سندًا للآخر.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاستثمارات الكويتية في مصر تقدر بنحو 15 مليار دولار في الأنشطة كافة، بالإضافة إلى تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من خمسة مليارات دولار هذا العام، فضلا إلى العلاقة الشعبية بين الدولتين؛ فهناك 30 ألف طالب كويتي في جميع الجامعات المصرية.

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل زياراته الرسمية يقدم مصر كفرصة استثمارية واعدة، مضيفًا أن الكويت تتمتع بحضور سياسي كوسيط عاقل، فدورها متزن دائمًا يسعى إلى رأب الصدع العربي ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الأشقاء، خصوصا دورها التاريخي في الخلاف المصري السعودي أثناء حرب اليمن، والصراع الذي كان قائمًا بين سلطنة عمان واليمن الجنوبي خلال الستينيات والسبعينيات، فضلا عن دورها الكبير في القضية الفلسطينية.

وأكد أن الكويت دولة لها سمعتها، تتحرك من خلال إطار جامعة الدول العربية لتعزيز فرص أجندة اللحمة العربية، لافتًا إلى أن الدورة الـ13 للجنة المشتركة المصرية الكويتية المقبلة ستشهد تعزيز الاستثمارات، التعاون في المجالات كافة، وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى دولة الكويت.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن زيارة الرئيس تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية/الكويتية وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة.

وبحث الرئيس مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وشهدت القمة المصرية/الكويتية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.