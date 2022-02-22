 بوتين: سنواصل تأمين إمدادات مستقرة من الغاز إلى الأسواق العالمية - بوابة الشروق
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بوتين: سنواصل تأمين إمدادات مستقرة من الغاز إلى الأسواق العالمية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 4:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 4:20 م

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تعتزم مواصلة الإمدادات المستقرة من الغاز، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، للأسواق العالمية.

وقال بوتين، في رسالة موجهة للمشاركين في القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بقطر، بحسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الثلاثاء، إن "التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كواحد من أكثر أنواع الوقود الصديقة للبيئة أصبح شائعا للغاية خلال فترة تطور الطاقة".

وأضاف أن "روسيا تعتزم مواصلة الإمدادات المستقرة من المواد الخام، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال للأسواق العالمية".


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