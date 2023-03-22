بوتين: خطة الصين يمكن أن تنهي الحرب لكن أوكرانيا والغرب غير مستعدين للسلام

وتضمنت الخطة 12 نقطة، وتدعو إلى إجراء محادثات سلام واحترام السيادة الوطنية، دون تقديم مقترحات محددة.

لكن أوكرانيا أصرت على انسحاب روسيا من أراضيها كشرط لإجراء أي محادثات سلام، وليس هناك ما يشير إلى أن روسيا مستعدة للانسحاب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، يوم الاثنين، إن الدعوة إلى وقف إطلاق النار قبل انسحاب روسيا "ستدعم بشكل فعال الإقرار بالغزو الروسي".

وقال بوتين، في مؤتمر صحفي مشترك بعد انتهاء المحادثات مع الرئيس الصيني: "يمكن اعتبار العديد من بنود خطة السلام الصينية كأساس لتسوية الصراع في أوكرانيا، متى كان الغرب وكييف مستعدين لذلك".

وأضاف أن روسيا لم تشهد بعد مثل هذا "الاستعداد" من الجانب الآخر.

وقال الرئيس شي بينغ، وهو يقف إلى جانب بوتين في المؤتمر الصحفي، إن حكومته تؤيد السلام والحوار وإن الصين تقف على "الجانب الصحيح من التاريخ".

وزعم شي بينغ مرة أخرى أن الصين لديها "موقف حيادي" بشأن الصراع في أوكرانيا، وسعى إلى تصوير بكين كصانع سلام محتمل.

كما ناقش الزعيمان نمو العلاقات التجارية والطاقة والسياسية بين البلدين.

وأكد بوتين على أن "الصين هي الشريك التجاري الرئيسي لروسيا"، وتعهد بمواصلة وتجاوز "المستوى العالي" للتجارة الذي تم تحقيقه العام الماضي.

وبحسب وسائل الإعلام الروسية الرسمية، فإن الزعيمين اتفقا على عدة نقاط أيضا:

- تم التوقيع على وثيقتين مشتركتين، إحداهما توضح بالتفصيل خطط التعاون الاقتصادي، والأخرى بشأن خطط تعميق الشراكة الروسية الصينية.

- توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن خط أنابيب مخطط له في سيبيريا لنقل الغاز الروسي إلى الصين عبر منغوليا.

- اتفقا بوتين وشي بينغ على أن الحرب النووية "يجب ألا تبدأ أبدا".

- كما ناقشا قلقهما بشأن اتفاقية أوكوس الجديدة، وهي اتفاقية دفاع بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة تتضمن تقديم غواصات نووية لأستراليا.

-أعربا عن قلقهما إزاء تنامي حضور الناتو في آسيا بشأن "القضايا العسكرية والأمنية".