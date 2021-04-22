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حقق فريق الزمالك فوزاً مهما على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 16 للدوري الممتاز.

فاز الزمالك بثنائية سجلها أشرف بن شرقي في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، وحميد أحداد في الدقيقة 40، وشهدت المباراة طرد محمد عبدالغني مدافع الفريق الأبيض في الدقيقة 51.

بداية الشوط الأول جاءت هادئة من الطرفين، وسط محاولا لاستكشاف طريق المرمى من الأبيض.

حصل الزمالك على ركنية أولى في الدقيقة 10 لكنها لم تستغل، لكن الحماس ظل غائبا في هجمات الفريقين لاسيما الأبيض الذي من المفترض أن يكون أكثر شراسة لتحقيق الفوز واستغلال تعثر الغريم التقليدي الأهلي بالخسارة أمام سموحة، بعدما فاز عليه في القمة مؤخرا.

وفي الدقيقة 22 حصل الزمالك على ركلة جزاء نتيجة لمسة يد تحقق منها أمين عمر عبر الفار وسجل منها أشرف بن شرقي الهدف الأول.

وفي الدقيقة 31 كاد الإنتاج الحربي أن يتعادل بهدف عن طريق محمد طلعت بعدما مرت كرة عرضية من الجميع لتجد طلعت الذي سددها رأسية لكن الونش أبعدها من أمام خط المرمى.

وفي الدقيقة 40 سجل حميد أحداد الهدف الثاني للزمالك، من استغلال لخطأ من علي فتحي ليسجل أول أهدافه مع الفريق الأبيض منذ عودته من الإعارة للرجاء المغربي.

طالب لاعبو الإنتاج بركلة جزاء ضد أشرف بن شرقي بداعي وجود لمسة يد لكن الحكم أمين عمر أشار باستمرار اللعب في الدقيقة 42.

مع بداية الشوط الثاني لم يتغير الأداء العشوائي في الزمالك، وتعقدت حسابات الأبيض بطرد محمد عبدالغني مدافع الفريق لحصوله على الإنذار الثاني بسبب تدخل قوي.

شارك محمد عبدالسلام بديلا لحمزة المثلوثي لتعويض طرد عبدالغني.

وأضاع بن شرقي فرصة غريبة من شبه انفراد في الدقيقة 60 بتسديدة أرضية في يد الحارس.

وأهدر محمد طلعت فرصة جديدة للإنتاج في الدقيقة 62 بكرة بجوار القائم.

أجرى كارتيرون تبديلين بنزول سيف الجزيري وإسلام جابر بدلا من أشرف بن شرقي وعبدالله جمعة.

هدأ إيقاع الزمالك بسبب النقص العددي، بينما لم يشكل الإنتاج خطورة كبيرة رغم حماس لاعبيه لاستغلال النقص العددي لكن ذلك لم يسفر عن جديد.

وأشهر الحكم أمين عمر البطاقة الحمراء في الدقيقة 83 لمحمد طلعت مهاجم الإنتاج ولكن بعدما تم استبداله بسبب مشادة مع أسامة نبيه مدرب الزمالك.

وأهدر سيف الدين الجزيري فرصة قتل المباراة بانفراد في الدقيقة 87 تصدى له أحمد يحيى حارس الإنتاج.

الزمالك رفع رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة مقابل 12 نقطة للإنتاج متذيل الترتيب.