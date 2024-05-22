التعاون الإسلامي تدعو دول العالم الاعتراف بدولة فلسطين

دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، دول العالم الاعتراف بدولة فلسطين على غرار ما قامت به إسبانيا وأيرلندا والنرويج.

وفي بيان، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار إسبانيا وأيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين، وعدت أن هذه الخطوة التاريخية المهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتسهم في تأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزيز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية.

وثمنت المنظمة "مثل هذه المواقف التي تدعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وتدفع تجاه تحقيق العدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".

وجددت المنظمة "دعوتها دول العالم كافة التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تبادر وأن تساند طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقاً لرؤية حل الدولتين واستناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

وأعلنت كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا بشكل متزامن،في وقت سابق اليوم، اعترافهم رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو الجاري.