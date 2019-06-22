عمرو أديب: بكيت أكثر من 7 مرات خلال مشاهدتي «الممر»

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه شاهد اليوم الفيلم الجديد «الممر» الذي يعرض حاليًا بدور العرض، معقبًا: «كان لي الشرف إني دخلت هذا الفيلم».

وأبدى خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إعجابه الشديد بأداء الممثلين والإمكانيات التي ظهر عليها العمل فضلًا عن الإخراج.

وأشار إلى نجاح الفيلم في التأثير على المشاهدين، قائلًا: «لقد أجهشت في البكاء أكثر من سبع مرات في السينما».

ووصف «الممر» بأنه فيلم شجاع ويجب أن يشاهده طلبة المدارس، موجهًا التحية للقوات المسلحة المصرية التي منحت الفيلم كل الإمكانيات اللازمة حتى بدا عملا مذهلًا.

يذكر أن فيلم «الممر» من بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وآخرين، وتأليف وإخراج شريف عرفة، ويتناول حرب 1967 وبداية قوات الصاعقة المصرية، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال إبراهيم الرفاعي.