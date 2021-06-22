وزير الخارجية السعودي: الرياض تدعم استقرار الشرق الأوسط وإيجاد حل للأزمة اليمنية

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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده تدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط وإيجاد حل للأزمة في اليمن ووقف إطلاق النار، مطالبا الحوثيين بالتجاوب مع خطط ومبادرات السلام.

وقال الأمير فيصل بن فرحان -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية النمساوية- "إننا نأمل في استجابة مليشيا الحوثي لاقتراحات السعودية لنجد طريقا إلى تحقيق السلام"، لافتا إلى ضرورة استمرار الحوار مع النمسا في كل القضايا الدولية.

وشدد الوزير السعودي على التزام بلاده بالجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، لافتا إلى أن الرياض أطلقت العديد المبادرات الخضراء لتحقيق أهداف المناخ الدولية.

وثمن العلاقات القوية والمناقشات المثمرة مع النمسا في مختلف المجالات وحرص البلدين على دعم العلاقات الثنائية، مشيرا إلى قرب عودة السائح السعودي إلى النمسا بعد رفع قيود السفر.

وقال وزير الخارجية السعودي: "تجمعنا علاقات تاريخية مع النمسا ونعمل على تطويرها، كما أن التبادل التجاري بين المملكة والنمسا يشهد تطورا ملحوظا".

وطالب وزير الخارجية السعودي إيران بالالتزام بجميع قرارات وكالة الطاقة الدولية، لافتا إلى أن دور وكالة الطاقة الدولية مهم جدا بشأن الاتفاق "النووي الإيراني".

من جانبه، قال ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا "إن المباحثات تركزت على بحث أزمة كورونا والمبادرات الخضراء السعودية والتعاون الاقتصادي بين البلدين وبين أوروبا والشرق الأوسط".

وأضاف شالينبرج أن "السعودية من أهم الشركاء في الشرق الأوسط"، مؤكدا أن "أمن الخليج مهم بالنسبة لنا ولدينا محادثات مع جميع الأطراف".