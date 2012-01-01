يستعد المنتخب الوطني الأولمبي لخوض أولى مبارياته في منافسات كرة القدم رجال بالأولمبياد عندما يواجه نظيره الإسباني في التاسعة والنصف من صباح اليوم الخميس على ملعب سابورو دومي، وذلك بعد غياب 9 أعوام عن تلك المنافسات.

وكانت آخر مباريات المنتخب الوطني بالأولمبياد عندما واجه نظيره الياباني في 4 أغسطس 2012 بدورة لندن، حيث ودّع المنافسات حينها من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة.

وخاض المنتخب الأولمبي 4 لقاءات في آخر مشاركة له بدورة الألعاب الصيفية، حيث واجه منتخبات البرازيل ونيوزلندا وبيلاروسيا واليابان، قبل أن يغيب عن الدورة التالية التي أُقيمت في مدينة ريو دي جانيرو عام 2016.

ويرغب المنتخب الوطني في حجز مقعد مؤهل للدور المقبل من خلال مجموعته القوية التي تضم منتخبات أستراليا وإسبانيا والأرجنتين، خصوصًا في ظل البداية القوية التي تجعله يصطدم بمواجهة بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية على التوالي.

ويخوض المنتخب الوطني المباراة بزيه التقليدي، حيث يرتدي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأزرق الكامل، بينما يرتدي المنتخب الإسباني الزي الأبيض الكامل على أن يرتدي حارسه الزي الأخضر التام.

وأعرب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الفراعنة على تحقيق النتائج المأمولة خلال الأولمبياد، حيث قال :"أعلم قوة المنتخب الإسباني وأن هناك مجموعة كبيرة من لاعبيها قد شاركت في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، لكنني أثق في قدرات لاعبي فريقي".

وأضاف :"لقد لعبنا العديد من المباريات الودية القوية، وجاهزون لمثل هذه المباريات وسنلعب لتحقيق الفوز؛ فجئنا لليابان ولدينا طموح للوصول إلى أبعد نقطة".

وشدد لويس دي لا فيوينت، المدير الفني للمنتخب الإسباني الأولمبي، على صعوبة مواجهة مصر، حيث قال :"منتخب مصر فريق رائع، إنه بطل أفريقيا، ولديه لاعبين رائعين، ونحن نواجه فريقاً رفيع المستوى، وسنحتاج إلى أن نكون في أفضل مستوانا للتغلب على هذا المنافس".

وأكد أحمد حجازي، قائد المنتخب عزم اللاعبين على تحقيق النتائج المرجوة في الأولمبياد، فيما اعتبر داني سيبايوس، قائد اللاروخا هذه المباراة بأنه من ستحدد مستقبل الماتادور في دورة طوكيو.