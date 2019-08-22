ضبط المتهمين بالتعدى على شاب من ذوي الإعاقة داخل صالون حلاقة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد وضبط مرتكبى واقعة التعدى على شاب من ذوي الإعاقة داخل صالون حلاقة بالشرقية.

رصدت المتابعة الأمنية لأجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على شاب من ذوى الإعاقة بالضرب داخل صالون حلاقة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى تمكن من تحديد شخصية المجنى عليه ومرتكبي الواقعة.



وتوصلت الجهود إلى قيام ( مالك محل حلاقة، عاملين، حلاق، ميكانيكى - جميعهم مقيمين بناحية كفر إبراش دائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية) بالتعدى بالضرب على المجنى عليه (عامل بمقهى - سن 17 - مقيم بذات الناحية) داخل المحل الخاص بالأول وتصوير الواقعة بمعرفة (كهربائى) ونشر الفيديو المُشار إليه على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك).



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، ومباحث الشرقية تم استهداف المتهمين وضبطهم.

وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بالتعدى على شاب من ذوي الإعاقة لاتهام الأول - مالك محل الحلاقة - له بسرقة سماعات مركبة توك توك خاص به.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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