الصحة اليمنية: حمى الضنك يصيب 4770 يمنيا في تعز

أعلنت السلطات الصحية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الأحد، رصد 4770 حالة إصابة بمرض حمى الضنك في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.



وأفاد تيسير السامعي نائب مدير الإعلام بمكتب وزارة الصحة في تعز، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن السلطات الصحية رصدت 4770 حالة إصابة بمرض حمى الضنك في المحافظة منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر تموز/يوليو الماضي.



وأشار إلى أن" أحياء مدينة تعز، عاصمة المحافظة، سجلت انتشارا أكبر للمرض مقارنة بالمناطق الأخرى في المحافظة الأكبر سكانا باليمن".



وأرجع انتشار حمى الضنك إلى عدة أسباب، أبرزها انتشار البعوض الناقل للمرض، وانشغال السلطات الصحية بمواجهة وباء كورونا، ما أدى إلى إهمال مكافحة الحميات والأوبئة الأخرى.



يذكر أن حمى الضنك هي مرض يُنقل بالبعوض وينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم. وتتسبب حمى الضنك الخفيفة في الإصابة بحمى شديدة وظهور أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا. ويمكن أن يؤدي أحد أشكال حمى الضنك الشديدة -والمعروف باسم حمى الضنك النزفية- إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم والوفاة.



وتسيطر الحكومة الشرعية على مدينة تعز، فيما يسيطر الحوثيون على اطراف المدينة ويفرضون عليها حصاراً منذ نحو ست سنوات.