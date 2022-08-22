النيابة تطلب تحريات مصرع طفلة إثر سقوط سقف غرفة في الإسكندرية

طلبت نيابة كرموز في الإسكندرية، اليوم الأحد، تحريات المباحث حول حادث مصرع طفله تدعى "منى.ع.م"، 15 عامًا، بعد أن سقط عليها سقف غرفة بشقة سكنية في عقار قديم مكون من 4 طوابق، كائن في منطقة كرموز، التابعة لحي غرب.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وملف العقار من الحي، وسؤال شهود العيان، وصرحت بتسليم الجثة لأسرة الطفلة لمواراتها الثرى، بعد توقيع الكشف الطبي عليها، ومدها بتقرير الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروى، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد ورود بلاغًا من غرفة عمليات حي غرب، حول انهيار سقف عقار، كائن في شارع البرنسيسات، المتفرع من ابن طولون، وتسبب في مصرع طفلة تحت الأنقاض.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارة اطفاء، وأخرى إسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي سقوط سقف غرفة من الطابق الثالث حتى الطابق الأول علوي، من العقار الصادر له قرار ترميم لطابقين وإزالة طابقين منذ عام 2015 لكنه لم ينفذ.

جرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر إداري بقسم شرطة كرموز، وجارٍ العرض على النيابة، حيث تباشر التحقيق.