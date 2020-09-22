كوكا في قائمة أولمبياكوس لمباراة تحديد المتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

شهدت قائمة فريق أولمبياكوس اليوناني، تواجد أحمد حسن كوكا ضمن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق اومونيا نيقوسيا القبرصي، والمقرر لها غدا الأربعاء، ضمن منافسات دور تحديد المتأهل لمجموعات دورى أبطال أوروبا للموسم الجديد الجاري.

ويسعى أولمبياكوس، لتحقيق نتيجة إيجابية، في مباراة الغد، قبل مواجهة الإياب، التي سوف تجمع الفريقين في قبرص، يوم الثلاثاء 29 سبتمبر الجاري.

وشارك كوكا مع أولمبياكوس بالجولة الأولى للدوري اليوناني، واستطاع اللاعب صناعة ثالث أهداف فريقه أمام أستيراس تريبوليس، يوم الأحد الماضي.

وكان كوكا، قد نجح فى التتويج مع فريق أولمبياكوس، الموسم الماضى، بالثنائية المحلية، الدوري والكأس.

ووقع مهاجم منتخب مصر بالأيام الماضية على عقد مع أولمبياكوس، حتى عام 2023، قادما من فريق سبورتنج براجا البرتغالى.

جدير بالذكر أن، قرعة مجموعات دورى أبطال أوروبا للموسم الحالي 2020 – 2021، سوف تقام يوم الثلاثاء، الأول من شهر أكتوبر المقبل.