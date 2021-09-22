عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد إعلان السلطات الأوكرانية تعرض المساعد الأول لرئيس الدولة، سيرغي شيفير، لمحاولة اغتيال أصيب خلالها سائقه بجروح بليغة.

وأكدت الداخلية الأوكرانية على صفحتها في «فيسبوك» أن البحث جار عن أشخاص أطلقوا، اليوم الأربعاء، أكثر من 10 طلقات نارية على سيارة «شيفير» قرب قرية ليسنيكي في مقاطعة كييف، ما أسفر عن إصابة سائقها.

وأفادت تقارير صحفية بأن السائق أصيب بثلاث رصاصات ونقل إلى العناية المركزة في حالة خطيرة، فيما لم يتعرض «شيفير» لأذى. ونشرت الشرطة الوطنية الأوكرانية لقطات من موقع الحادث.