أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، تقديم دعم بقيمة 127 مليون يورو لتونس، تنقسم إلى 60 مليون يورو لموازنة الدولة و67 مليون يورو حزمة مساعدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي.



وقالت المفوضية، في بيان لها، إن "الاتحاد الأوروبي وتونس يلتزمان بالتقدم بسرعة في تنفيذ مذكرة التفاهم"، وفقا لموقع قناة "الشرق" الإخبارية السعودية.



وتابع البيان: "مع إعطاء الأولوية للإجراءات في مجال الهجرة والتعاون للقضاء على شبكات التهريب، والمساعدة في بناء قدرات سلطات إنفاذ القانون التونسية، وكذلك دعم العودة الطوعية وإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي".



ومن المقرر أن توفر حزمة المساعدات تجديد سفن البحث والإنقاذ التابعة لخفر السواحل التونسي، وحماية المهاجرين في تونس بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والعودة وإعادة إدماج المهاجرين من تونس إلى بلدانهم الأصلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.



يذكر أن تونس وقعت مع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة استراتيجية في التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة والتصدي للهجرة غير الشرعية، في الوقت الذي تتفاقم فيه أعداد المهاجرين الذين يتدفقون على الأراضي الأوروبية انطلاقاً من السواحل التونسية.