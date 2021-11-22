مخطط أحمال المقاولون: الحكم المساعد في لقاء الأهلي تطاول علي بلفظ خارج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد عبد الرحمن محمد مخطط أحمال نادي المقاولون العرب، أن الحكم المساعد سمير جمال تطاول عليه بلفظ خارج بعد نهاية مباراة الأهلي.

وكان الأهلي قد حقق فوزا غاليا على المقاولون العرب بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

ووقعت رابطة الاندية عقوبة على عبد الرحمن محمد مخطط أحمال المقاولون العرب بإيقافه لـ 8 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب سباب الحكم عقب نهاية المباراة.

وقال عبد الرحمن محمد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: «لم اتطاول على حكم المباراة باي لفظ خارج».

وأضاف: «شعرت بالظلم في نهاية المباراة وسالت عن سبب إلغاء ضربة الجزاء وعاملني باحتقار وكأنني دخيل على كرة القدم».

وأكمل مخطط أحمال المقاولون: «كان غضبي موجها نحو الرياضة، وبالعكس سمير جمال الحكم المساعد في مباراة الأهلي تطاول علي بلفظ خارج».

وأنهى: «سنرى ما سيحدث لتقديم الالتماس، لقد اعتذرت لإدارة المقاولون عما بدر مني».