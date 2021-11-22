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الأرصاد: تساقط الثلوج في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة

مروة بدار
نشر في: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 12:14 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 نوفمبر 2021 - 12:14 ص

قال محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد غداً حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على المحافظات كافة، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة في بعض مناطق السواحل الشمالية.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأحد، أن فرص سقوط الأمطار ستقل تدريجيا، موضحًا أن محافظات الوجه البحري والمحافظات الداخلية تعيش حالة الاستقرار ولا يوجد فرص سقوط الأمطار بها تماما.

وذكر أن ظهور الشبورة المائية الصباحية من بعد الفجر وحتى ٨ صباحا، مشددًا على أنه يجب توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة في وقت الشبورة المائية المستمرة على مدار الأسبوع الحالي.

ولفت إلى أهمية ارتداء الملابس الشتوية خلال الأيام المقبلة، مضيفًا: "الشتاء هذا العام قريب الشبه من شتاء العام الماضي، ومن المتوقع تساقط الثلوج في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة بسبب التغيرات المناخية".

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