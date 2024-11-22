قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الزيادة في أسعار كروت شحن الهاتف المحمول 15% لدى جميع شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «خلاصة الكلام» عبر شاشة «النهار»، أن الزيادة تخضع لموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرا إلى أن كارت الشحن فئة 100 جنيه، على سبيل المثال؛ سيمنح رصيدا بقيمة 45 جنيها بدلا من 60 جنيها الأن.

وأكد أن الزيادة ستشمل جميع خدمات الاتصالات، بما فيها الإنترنت، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وخاصة أسعار المواد البترولية.

وفي سياق متصل، لفت إلى تطبيق قرار إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المدخلة إلى مصر دون سداد الرسوم المنصوص عليها، موضحا أن التطبيق سيبدأ اعتبارا من اليوم التالي لإصدار القرار.

وأشار إلى ضرورة حصول أي شخص يدخل هاتفا محمولا من الخارج على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقابل رسم خدمات 5% من قيمة الموبايل، أما بالنسبة للهواتف المستوردة من الشركات فستخضع لرسوم10% جمارك و15% قيمة مضافة ورسم تنمية 5% ورسم خدمات 5%.

ونوه أن القرار سيطبق على الهواتف الجديدة فقط بعد صدور القرار؛ وليس على الأجهزة الموجودة بالفعل.