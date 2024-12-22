ارتفاع حصيلة قتلى حوادث التدافع لتلقي مساعدات خيرية في نيجيريا إلى 67 شخصا



أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم الأحد ارتفاع حصيلة قتلى حوادث التدافع لتلقي مواد غذائية مجانية بمناسبة عيد الميلاد في نيجيريا إلى 67 شخصا، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية، توشوكو إيكينجا، إن من بين القتلى 22 شخصا في بلدة أوكيجا بولاية أنامبرا بجنوب شرق البلاد، في فعالية نظمها أحد فاعلي الخير لتوزيع المواد الغذائية.

كما تأكد مقتل عشرة آخرين في العاصمة أبوجا، حيث نظمت كنيسة حدثا خيريا لتوزيع المواد الغذائية والملابس.

وجاء هذان الحادثان بعد أيام من مقتل 35 طفلا في حادث تدافع آخر في معرض بمدرسة في جنوب غرب البلاد، حسبما قالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وتشهد الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا اتجاها متزايدا من قبل المنظمات المحلية والكنائس والأفراد لتنظيم فعاليات خيرية قبل عيد الميلاد لتخفيف الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن أزمة تكاليف المعيشة.

وقال شهود عيان على حادث التدافع في أبوجا، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن حشدا كبيرا من الأشخاص تدافع عند إحدى بوابات الكنيسة، حيث حاول عشرات الأشخاص دخول المبنى في نحو الساعة الرابعة صباحا، قبل ساعات من توزيع الهدايا.

وقالت لوفيث إينيانج وهى مواطنة أنقذت طفلا رضيعا من الدهس خلال التدافع، إن بعض الأشخاص، بمن فيهم كبار السن، انتظروا طوال الليل للحصول على المواد الغذائية.

وأدت حوادث التدافع إلى تزايد الدعوات للسلطات لفرض تدابير السلامة في مثل هذه الفعاليات. كما فرضت الشرطة النيجيرية على المنظمين الحصول على إذن مسبق.