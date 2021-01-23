قالت الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قرار تغليظ العقوبات على مرتكبي جريمة ختان الإناث جاء في وقته، مشيرة إلى أن القرار يعكس حماية حقوق الإنسان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حصاد الأسبوع» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الجمعة، أن قرار تغليظ العقوبة على مرتكبي جريمة الختان محاولة لإلغاء جريمة تتمثل في ممارسة العنف ضد الطفلة الأنثى، موضحة أنها تعتبر خطوة لتحقيق ما يعرف بجودة الحياة.

وأوضحت أن إصدار قانون بشأن تجريم ختان الإناث هام ولكن لا يمنع مشاركة الأطراف في إيصال مفهومه وأهدافه للمواطنين وأنه لخدمة الصالح العام، لافتة إلى دور وسائل الإعلام ومؤسسات الثقافة كالأزهر الشريف في التوعية بتلك الجريمة والعقوبة الصادرة بشأنها.

وأشارت إلى أن حماية الأنثى من تلك الممارسة يضمن وجود شباب سليم قادر على تكوين أسر سليمة نفسيًا وصحيًا في المستقبل، ما يضمن تكوين مجتمع قوي، مؤكدًا أنه لابد من التخلي عن بعض العادات الموروثة التي لا علاقة لها بالشأن الديني أو الطبي.

