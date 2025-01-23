وزير السياحة: السوق الإسباني بوابة مهمة لزيادة الحركة السياحية إلى مصر

- شريف فتحي: جهود حثيثة للوزارة مع كبار منظمي الرحلات الإسبان لزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق

أجرى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، جولة داخل الجناح المصري المُشارك في الدورة الـ45 للمعرض السياحي الدولي FITUR2025، الذي افتتحه ملك إسبانيا فيليب السادس، وتستمر فعالياته حتى 26 يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وشارك في الجولة عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبحضور أحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة، ومحمد محسن، مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، وسمر علي السياف، مسؤول السوق الإسباني والبرتغالي بالهيئة.

وأشار شريف فتحي إلى الإقبال الكبير الذي يشهده المعرض هذا العام بصفة عامة والجناح المصري بصفة خاصة، والذي يتميز تصميمه وما يضمه من مواد دعائية وأفلام ترويجية تعكس ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية متنوعة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار رؤية الوزارة لجعل مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية.

وأكد الوزير أهمية المشاركة في هذا المعرض، حيث يُعد الحدث السنوي الأهم على المستوى المهني في السوق الإسباني، وثالث أكبر تجمع سياحي عالمي بعد بورصتي برلين ولندن السياحيتين، وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة بالإسبانية سواء في شبه جزيرة أيبيريا أو أمريكا اللاتينية.

وتحدث الوزير عن أهمية السوق الإسباني باعتباره من الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خصوصاً فيما يتعلق بالسياحة الثقافية والدينية.

كما لفت إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، من خلال الحملات الترويجية والتسويقية بالتعاون مع كبار منظمي الرحلات الإسبان لزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق الهام.

ولاقى الجناح المصري إعجاب الزائرين، حيث استُوحي تصميمه من عمارة المعابد المصرية القديمة، مما يعكس عراقة الحضارة المصرية، كما جذب الجناح انتباه الزوار بما يضمه من شاشات عرض تُبرز الأفلام الترويجية المختلفة عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية متنوعة.

وحرص على زيارة الجناح المصري العديد من المسئولين من دول مختلفة، من بينهم أحمد فكاك البدراني، وزير السياحة والثقافة بجمهورية العراق، الذي أبدى خلال زيارته للجناح إعجابه بتصميم المعرض وما يحتويه من مواد دعائية وأفلام ترويجية.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة المعرض، يُتوقع أن يشهد الحدث هذا العام حضور حوالي 100 ألف زائر، بالإضافة إلى مشاركة حوالي 150 ألف من المهنيين، بحضور ممثلين عن 156 دولة، منها 101 دولة بتمثيل دولي رسمي.

وتشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بجناح تبلغ مساحته 430 مترًا مربعًا، متضمنًا 80 مترًا مربعًا كدور علوي.

ويضم الجناح 43 مشاركًا يمثلون القطاع السياحي المصري الخاص، منهم 18 شركة سياحية و20 منشأة فندقية، بجانب غرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى 3 شركات طيران هي: شركة "Air Cairo"، وشركة "Nesma للطيران"، والشركة المصرية العالمية للطيران، إلى جانب مشاركة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.

جدير بالذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، سيواصل خلال زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد عقد مجموعة واسعة من الاجتماعات واللقاءات الرسمية مع عدد من المسؤولين الحكوميين.

كما تشمل زيارته عقد لقاءات مهنية مع كبار منظمي الرحلات ووكالات السفر والسياحة وشركات الطيران في السوق الإسباني وأمريكا اللاتينية والأسواق الأخرى المستهدفة، لبحث سبل تعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وسيشمل البرنامج أيضًا عقد مؤتمر صحفي عالمي وعددًا من اللقاءات الإعلامية والصحفية مع وسائل الإعلام الدولية المختلفة.