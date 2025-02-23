وزير الخارجية: تطابق موقفي مصر والسودان بشأن ملف سد النهضة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن المشاورات مع نظيره السوداني الدكتور علي يوسف، تناولت ملف مياه النيل باعتباره «قضية وجودية» للبلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني، اليوم الأحد: «هناك تطابق، وليس توافق، في مواقف البلدين الشقيقين في التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد الإثيوبي، ورفض أي إجراءات أحادية».

وأشار إلى أن غدًا الاثنين، يشهد عقد اجتماع مهم في إطار آلية 2 + 2، التي تجمع وزيري الخارجية مع وزيري الموارد المائية، الأمر الذي يعكس عمق التنسيق والتطابق.