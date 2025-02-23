 وزير الخارجية: تطابق موقفي مصر والسودان بشأن ملف سد النهضة - بوابة الشروق
الأحد 23 فبراير 2025 4:09 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية: تطابق موقفي مصر والسودان بشأن ملف سد النهضة

هديل هلال
نشر في: الأحد 23 فبراير 2025 - 3:50 م | آخر تحديث: الأحد 23 فبراير 2025 - 3:50 م

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن المشاورات مع نظيره السوداني الدكتور علي يوسف، تناولت ملف مياه النيل باعتباره «قضية وجودية» للبلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني، اليوم الأحد: «هناك تطابق، وليس توافق، في مواقف البلدين الشقيقين في التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد الإثيوبي، ورفض أي إجراءات أحادية».

وأشار إلى أن غدًا الاثنين، يشهد عقد اجتماع مهم في إطار آلية 2 + 2، التي تجمع وزيري الخارجية مع وزيري الموارد المائية، الأمر الذي يعكس عمق التنسيق والتطابق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك