نشأت الديهي: الضفة الغربية تشهد حربا أكثر عمقا وخطورة من غزة

حذر الإعلامي نشأت الديهي، من خطورة ما يجري في الضفة الغربية، واصفا إياه بأنه «حرب أكثر عمقا وخطورة مما يحدث في قطاع غزة»، مشيرا إلى أن التركيز على غزة قد يكون مخططا إسرائيليا لصرف الانتباه عن الضفة.

وقال خلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN»: «في الضفة حرب أخرى أكثر عمقا وخطورة مما يجري في قطاع غزة.. نحن نركز على غزة وشمال غزة؛ لكننا ربما لا نأخذ بالنا من أن هذا قد يكون مخططا لإلهائنا عما يجري في الضفة الغربية، التي استشهد فيها أكثر من 60 ألف فلسطيني، وتم اعتقال أكثر من 220 ألف أسير».

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تحويل الضفة الغربية إلى مجموعة من الإمارات، وتقليص الحكم الذاتي من يد السلطة الفلسطينية، لافتا أن 40 ألف فلسطيني جرى تهجيرهم من منازلهم في الضفة الغربية، وهي الموجة الأكثر انتكاسة منذ عام 1967، بالتزامن مع دخول عملية «السور الحديدي» التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي أسبوعها الخامس.

ونوه أن «740 ألف مستوطن إسرائيلي يهودي يعيشون حاليًا فوق نفس الفلسطينيين في الضفة الغربية، منهم 240 ألفا في القدس»، والذ يأتي ضمن مخطط «تهويد القدس والضفة الغربية وتغيير الطبيعة الديموغرافية».

وأوضح أن حوالي 44% من أراضي الضفة الغربية الفلسطينية باتت باتت خاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن التوسع في بناء البؤر الاستيطانية يقتل حلم إقامة دولة فلسطينية، معقبا: «للأسف الشديد من كثر المصائب مش عارفين ندمع ونبكي على مين».