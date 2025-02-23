عمرو أديب: منطقة وسط البلد بحاجة لاستثمار كبير وتشبه مدينة كاملة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة نفذت العديد من الترميمات في منطقة وسط البلد بالقاهرة على مدار السنوات الماضية.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن هذه المنطقة بحاجة إلى استثمار كبير، موضحًا أن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار مؤسس شركة إعمار أبدى رغبة للدخول في هذا الأمر.

وأشار إلى أنه فوجئ بالكثير من التعليقات التي تساءلت عن غياب الشركات المصرية وسبب منح المشروعات للأجانب، معقبا: «إحنا حاجة من اتنين، إما دولة فاتحة أبوابها للاستثمار الأجنبي أو دولة منغلقة.. مينفعش تبقى الاتنين».

وأوضح أنَّ وجود استثمارات أجنبية أمر له قواعد تنظيمية، لافتًا إلى أن مناطق وسط القاهرة أنشأها أجانب.

وتابع: «وسط القاهرة اللي إنت بتدافع عنها دي اللي بناها أجانب من فرنسا وبلجيكا وبعد ذلك جنسيات أخرى كثيرة»، مشيرًا إلى أن هذه العمارات لم يبنيها مصريون لكنها ملك مصر.

وشدد على ضرورة فتح الباب للاستثمار في هذه المنطقة أمام الجميع سواء كانت شركة مصرية أو غير ذلك، موضحًا أن وسط القاهرة مشروع ضخم وهي منطقة أشبه بمدينة كاملة.



