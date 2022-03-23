الدفاع الروسية: قصف 83 هدفا عسكريا و68 مخزنا للمعدات العسكرية بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي قصف 83 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينهم 4 مراكز قيادة و4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات و3 مستودعات أسلحة وذخائر، بالإضافة إلى 68 مخزنا للمعدات العسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء - "إن أنظمة الدفاع الجوي الروسي تصدت لست مسيرات أوكرانية في الجو، منها طائرة بيرقدار بالقرب من قرية ميرفا، كما يتم ملاحقة الوحدات المنسحبة من اللواء الميكانيكي 54 من القوات الأوكرانية، وذلك حيث تقدمت القوات الروسية مسافة أربعة كيلومترات في يوم واحد واقتربت من بلدة نوفاميخلفاكا".

وأضاف أن القوات وجهت ضربات جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى على منشآت عسكرية أوكرانية، وتم تدمير مستودعات كبيرة من الوقود تابعة للقوات الأوكرانية، ومستودع للصواريخ ومستودعات للذخيرة.