الصين تصدر أعلى مستوى إنذار بعد أمطار وفيضانات

أصدرت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى إنذار في مناطق بجنوب البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت الى مقتل أربعة أشخاص على الأقل في مقاطعة قوانجدونج، وهي الأكبر من حيث التعداد السكاني.

وبات مستوى الانذار الأحمر نافذا اعتبارا من الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي في شينزن، وفق ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 17,7 مليون نسمة، والواقعة مقابل هونج كونج، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحذّرت السلطات من خطر "مرتفع للغاية" من حصول فيضانات خلال فترة من تساقط الأمطار الغزيرة يتوقع أن تستمر لما بين "ساعتين وثلاث ساعات".

والأمطار الغزيرة ليست أمر غير معتاد في جنوب الصين خصوصا في الصيف، إلا أنها نادراً ما تحصل خلال فصل الربيع.

وتشهد قوانجدونج أمطاراً غزيرة منذ الخميس الماضي. وهذه المقاطعة هي الأكبر من حيث عدد السكان في الصين مع 127 مليون نسمة، وتحظى بأهمية محورية في قطاع الصناعة، اذ تضم عشرات الآلاف من المصانع، وغالبية انتاجها مخصص للتصدير.

وأدت الأمطار والفيضانات الى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإجلاء عشرات الآلاف من السكان، وفق ما أفادت السلطات في حصيلة صادرة أمس.

وتسبّب هطول الأمطار في ارتفاع منسوب الأنهر وأثار مخاوف من فيضانات "لا يحدث مثلها سوى مرّة واحدة في قرن من الزمن"، وفق السلطات.

• انزلاق للتربة

والظواهر المناخية القصوى معروفة في الصين، لكنها اشتدّت في الأعوام الأخيرة في البلد الذي شهد فيضانات غزيرة وموجات جفاف حاد ودرجات حرارة قياسية.

ويجعل التغيّر المناخي الناجم عن غازات الدفيئة البشرية المصدر الظواهر المناخية القصوى أكثر شدّة وتواترا، مع العلم أن الصين هي أكبر ملوِث بهذه الغازات.

وفي سبتمبر، عانت شينزن من هطول أمطار غزيرة كانت الأشد منذ بدء تسجيل الاحصاءات المناخية في العام 1952، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

• إجلاء 100 ألف شخص

وفي الأيام الأخيرة، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية أنّه تمّ إجلاء أكثر من مئة ألف شخص في قوانجدونج ونقلهم الى أماكن أخرى، وتم إجلاء جزء منهم من تشينجيوان الواقعة على ضفتي نهر بي في منطقة دلتا نهر اللؤلؤة.

وتسبّب سوء الأحوال الجوية في الأيام الأخيرة في انزلاقات للتربة في مناطق جبلية.

وفي هذا الإطار، أفادت قناة "سي سي تي في" الحكومية عن إصابة ستة أشخاص على الأقل جراء انزلاقات للتربة في منطقة جيانجوان في شمال مقاطعة قوانجدونج.

وتُظهر لقطات بثّتها القناة منازل على ضفاف نهر دمّرها سيل من الطين، وأشخاصاً يعالَجون من قبل خدمات الطوارئ في ملعب رياضي غمرت المياه أرضيته.

وحذرت خدمات الأرصاد الجوية من أن المقاطعات المتاخمة لقوانجدونج ، بما في ذلك فوجيان (شرق) وقويتشو (جنوب غرب)، ستهطل عليها أمطار غزيرة.