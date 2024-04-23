ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا بأكثر من التوقعات

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بأكثر من التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات المساكن الجديدة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر8% شهريا إلى ما يعادل 693 ألف وحدة سنويا، بعد تراجعها بنسبة 1ر5% خلال فبراير الماضي إلى ما يعادل 637 ألف وحدة سنويا وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات خلال مارس إلى ما يعادل 668 ألف وحدة سنويا، مقابل 662 ألف وحدة خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات الأولية.

وسجلت المبيعات في الشمال الشرقي زيادة بنسبة 8ر27% خلال الشهر الماضي إلى ما يعادل 46 ألف وحدة سنويا.

وارتفعت المبيعات في الغرب والجنوب الأمريكي بنسبة 6ر8% و7ر7% على الترتيب في حين زادت المبيعات في الغرب الأوسط بنسبة 3ر5% شهريا.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي كان 7ر430 ألف دولار للوحدة بتراجع نسبته 9ر1% عن الشهر نفسه من العام الماضي حيث كان السعر 9ر438 ألف دولار للوحدة.

في الوقت نفسه، وصل عدد الوحدات المعروضة للبيع بنهاية الشهر الماضي إلى 477 ألف وحدة بما يغطي الطلب وفقا للمعدلات الحالية لمدة 3ر8 شهرا.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت الخميس الماضي تراجعا حادا في مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي.

وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين بأمريكا، تراجع عدد العقود النهائية لبيع المساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر4% إلى ما يعادل 19ر4 مليون مسكنا سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 5ر9% خلال كانون فبراير الماضي إلى ما يعادل 38ر4 مليون مسكنا سنويا.

وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 20ر4 مليون مسكنا سنويا خلال الشهر الماضي.