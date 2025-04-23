مقتل 9 أشخاص وإصابة 30 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

قُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وأصيب 30 آخرون؛ في هجوم بطائرة مسيرة على حافلة في منطقة "دنيبروبيتروفسك" الصناعية الأوكرانية، بحسب ما كتبه الحاكم العسكري للمنطقة سيرجي ليساك على تطبيق "تليجرام"، اليوم الأربعاء.

وأضاف الحاكم العسكري، أن الجيش الروسي أطلق النار على حافلة تابعة لإحدى الشركات في مدينة مارهانيتس، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يرتفع عدد القتلى والمصابين.

وتقع مدينة مارهانيتس، بالقرب من خط المواجهة على نهر دنيبرو، حيث كان يقع خزان "كاخوفكا" حتى تدمير السد في عام 2023.

وتعرض مركز التعدين ومعالجة المنجنيز الخام، للقصف الروسي بصورة متكررة منذ بداية الحرب.