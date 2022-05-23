وفاة رسامة الشوارع الفرنسية راضية نوفات الشهيرة بـ«ميس تيك» عن 66 عاما

أعلنت أسرة "رسامة الشوارع" الفرنسية راضية نوفات الشهيرة بـ"ميس تيك" عن عمر ناهز 66 عاما بعد صراع مع المرض.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن "ميس تيك" ولدت في حي "مونمارتر" عام 1956 حيث كان والدها مهاجرا تونسيا وأمها فرنسية من مدينة نورماندي ونشأت في العاصمة الفرنسية باريس في الأزقة القريبة من كاتدرائية القلب المقدس حيث بدأت بممارسة هوايتها بالرسم على الجدران وكتابة شعارات تحررية عليها وذلك بعد دراستها الفنون ومسرح الشوارع.

وأضافت القناة أن "ميس تيك" تعد إحدى مؤسسات فن الرسم على الجدران باستخدام المرسام "الستينسيل" (سطح رقيق من الورق أو اللدائن أو المعدن يتم حفر الرسم في داخله ثم يرش بالأصباغ فينطبع الرسم عبر فراغاته على الحائط).

من جهتها، نعت ريما عبد المالك وزيرة الثقافة الفرنسية "ميس تيك" ووصفتها بأنها "أيقونة نسوية".

وكانت رسوماتها الجدارية "الجرافيتي" تتميز بشخصيات نسائية ملفتة وباتت مألوفة ومنتشرة على الجدران في عاصمة النور باريس، كما قدمت أعمالها في معارض فرنسية شهيرة وفي دول أخرى، تعاونت مع علامات تجارية عالمية.