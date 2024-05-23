جيش الاحتلال يعلن قتل المسئول عن صناعة وسائل قتالية لحزب الله في غارة على لبنان

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقتل محمد علي ناصر فران، المسئول عن صناعة وسائل قتالية لحزب الله، وذلك في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وادعى في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن «فران» كان يعمل خلال السنوات الأخيرة، على صناعة وسائل قتالية استراتيجية وفريدة لحزب الله، لافتًا إلى مهاجمة بعض البنى التحتية التي كان مسئولاً عنها في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله، مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان؛ ما رفع عدد قتلاه إلى 311 منذ 8 أكتوبر الماضي.

ونعى الحزب، في بيان، «المقاتل محمد علي ناصر فران، مواليد عام 1989، من مدينة النبطية (جنوب)، والذي ارتقى على طريق القدس»، دون تفاصيل.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بمقتل شخص وإصابة 3 طلاب في غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على طريق في جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة: «أدى عدوان معادٍ (إسرائيلي) نفذته مسيّرة صباحا على طريق كفردجال -النبطية إلى استشهاد سائق سيارة، وإصابة 3 طلاب كانوا لحظة الغارة داخل (حافلة) (بالقرب من السيارة المستهدفة) مدرسي متوجهين إلى مدرستهم».