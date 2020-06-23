أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية أن قادة دول جنوب شرق آسيا سيعقدون قمة عبر الإنترنت الجمعة القادمة لبحث قضايا جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وتمكين المرأة.

وأوضح نائب وزير الشؤون الخارجية نجوين كووك دونج، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إن القمة الـ 36 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي كانت مقررة في الأصل في الفترة من 6 إلى 9 أبريل، تقرر عقدها في يونيو الجاري.

وأوضح أن المؤتمر "لن يتطرق مباشرة إلى مدونة قواعد السلوك لبحر الصين الجنوبي ... إلا أن جزءا من المناقشات سيكون حول الأوضاع الإقليمية أو العالمية حيث تتصاعد التوترات"، قبل أن يستدرك بالقول إنه من المرجح بحث التوترات في بحر الصين الجنوبي.

ومن المقرر أن يلتقي قادة دول المنطقة الخميس عبر الإنترنت لإجراء نقاشات غير رسمية حول الأمن السياسي، قبل انعقاد المشاورات الرئيسية الجمعة.

ومن المقرر أن يترأس رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك المشاورات التي تشمل تمكين المرأة في العصر الرقمي والقضايا الجيوسياسية.

وكان قادة دول منطقة جنوب شرق آسيا قد عقدوا قمة خاصة عبر الإنترنت منتصف أبريل الماضي لمحاولة التخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لتفشي جائحة كورونا.

ووفقا للبيان الرسمي للقمة، فقد اتفق القادة على وضع خطط تعافي مشتركة وإنشاء صندوق مشترك للإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات العاجلة خلال الجائحة.