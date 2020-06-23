تركيا تسجل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، و27 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة التركية» إلى تسجيل 1315 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 162 ألفًا و848.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 470 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من تسعة ملايين إصابة.