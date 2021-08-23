الارياني يطالب المجتمع الدولى بوقف تدخلات إيران وافشال جهود حل الأزمة اليمنية

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسئولياتهم القانونية وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، والضغط على النظام الإيرانى لوقف تدخلاته في الشأن اليمني، والدور الذي يلعبه في تصعيد الحرب وافشال جهود حل الأزمة اليمنية بطريقة سلمية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الارياني، استهجن، تصريحات المرشح لوزارة الخارجية الإيرانية حسين امير عبداللهيان، عن عزمه انتهاج أسلوب قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مجال السياسة الخارجية. موضحا ان تأكيدات المرشح للخارجية الايرانية بأن "دعم المليشيات الطائفية في المنطقة أحد برامجه الرئيسية"، مؤشر خطير على توجهات النظام الايراني لتصعيد سياسات العدائية وتدخلاته المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

وأشار الارياني إلى أن النظام الإيراني تبنى طيلة 4 عقود ومنذ الثورة الخمينية عقيدة تصدير الفوضى والارهاب تحت غطاء الثورة، وإنشاء وتمويل المليشيات الطائفية لنشر الفوضى والارهاب وزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة العربية، وتوفير الظروف المواتية لممارسة تدخلاته وتنفيذ أجندته واطماعه التوسعية.

ولفت إلى أن اليمنيين دفعوا ثمنا باهضا للتدخلات الايرانية ، والحرب التي خلفها الحوثيون، وراح ضحيتها عشرات الآلاف بين قتلى وجرحى، واعادت البلد قرونا للوراء، ودمرت البنية التحتية، وكبدت الاقتصاد خسائر فادحة، وخلفت مأساة إنسانية هي الأكبر في التاريخ.