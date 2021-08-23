الرئيس اليمني يدعو القوى السياسية إلى طي الماضي وفتح صفحة جديدة

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، جميع القوى السياسية الاستعداد لخوض معترك المستقبل الجديد للبلاد، بجدية وإخلاص؛ من أجل طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن المعاصر.

جاء ذلك خلال ترأس هادي، اليوم الإثنين، اجتماعا للجنة تحديد الأقاليم، حيث جرى مناقشة تحديد عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي سيتشكل منها كل إقليم، مع مراعاة الواقع الحالي والتجاور الجغرافي وعوامل التاريخ والثقافة، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.

وقال الرئيس اليمني: "لابد من تسارع الخطوات باتجاه استكمال المهام المناطة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على مختلف المستويات"، مؤكدا أهمية الإنجاز وبصورة تهيئ للخطوات اللاحقة من مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي توج بنجاحات تاريخية غير مسبوقه.

ونوه إلى أن الخيار الذي سيتم سيكون من بنود الدستور بعد تشكيل اللجنة الدستورية الذي سيتم قريبا، مشيدا في الوقت ذاته بكل الجهود التي تبذل من أجل تعزيز الخطوات نحو المستقبل المأمول للبلاد.