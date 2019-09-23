ليبرمان يقرر عدم تأييد أي من نتنياهو أو جانتس لتولي رئاسة الوزراء في إسرائيل

قال أفيجدور ليبرمان، وهو صانع ملوك محتمل بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء الماضي، إنه لن يؤيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو منافسه بيني جانتس، ليكون رئيس الوزراء المقبل.

ويعني هذا أنه من غير المرجح أن يحظى أي من المرشحين بأغلبية الدعم من الأحزاب الصغيرة من أجل تشكيل ائتلاف يضم 61 عضوا على الأقل في الكنيست (البرلمان)، بعد الانتخابات الثانية التي أجريت هذا العام ولم تسفر عن أي فائز بشكل حاسم.

وقال ليبرمان إن السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الحزبين الرئيسيين - حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وحزب جانتس أزرق أبيض.

وليبرمان هو زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف.